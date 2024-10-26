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Сегодня, 11:00

UFC 308 — расписание и результаты: Топурия — Холлоуэй, бои Чимаева, Анкалаева и Шары Буллета

Турнир UFC 308 пройдет в Абу-Даби 26 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Илия Топурия.
Фото Getty Images
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Турнир UFC 308 пройдет на Etihad Arena в Абу-Даби (ОАЭ) в субботу, 26 октября. Вечер ММА начнется с прелимов в 17.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 21.00 мск. Главный бой ожидается после 23.00 мск.

В главном событии вечера состоится титульный бой в полулегком весе между действующим чемпионом Илией Топурией и Максом Холлоуэем. В соглавном поединке непобежденный Хамзат Чимаев подерется с бывшим чемпионом UFC Робертом Уиттакером. «СЭ» публикует полный кард турнира.

Основной кард UFC 308

Илия Топурия — Макс Холлоуэй

Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев

Лерон Мёрфи — Дэн Иге

Магомед Анкалаев — Александр Ракич

Шарабутдин Магомедов — Армен Петросян

Предварительный кард UFC 308

Джефф Нил — Рафаэль Дос Аньос

Мыктыбек Оролбай — Матеуш Ребецки

Бруно Феррейра — Абусупьян Магомедов

Кеннеди Нзечукву — Джастин Тафа

Фарид Башарат — Виктор Уго

Бруно Силва — Исмаил Наурдиев

Ринат Фахретдинов — Карлос Леал Миранда

Ибо Аслан — Раффаэль Серкейра

Трансляцию турнира в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец». На «Матч ТВ» прямая трансляция вечера ММА будет доступна с 19.15 до 21.30, главные бои в эфире федерального телеканала покажут в записи после 0.55 мск. Также следить за UFC 308 можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

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