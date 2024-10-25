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Сегодня, 23:00

UFC 308: во сколько начнется трансляция и где смотреть бои турнира

В ОАЭ состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 308
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Боец UFC Хамзат Чимаев
Хамзат Чимаев.
Фото Getty Images
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Турнир по смешанным единоборствам UFC 308 пройдет в субботу, 26 октября. Событие примет «Этихад Арена» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало предварительного карда — в 17.00 по московскому времени, основного — в 21.00.

В прямом эфире все бои турнира можно смотреть на канале «Матч! Боец», сайте matchtv.ru и онлайн-платформе UFC Fight Pass.

Часть боев также покажет «Матч ТВ». Прямая трансляция начнется в 19.15 и прервется в 21.30 на футбольный матч, испанское класико «Реал» — «Барселона». Главные поединки вечера на федеральном телеканале покажут в записи в течение двух часов после 0.55 мск 27 октября.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных боев и событий турнира UFC 308.

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет), Хамзат Чимаев и&nbsp;Илия Топурия. UFC 308, основная информация: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

В предварительном карде Ринат Фахретдинов проведет бой с Карлосом Леалом, в основном карде Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) подерется с Арменом Петросяном, а Магомед Анкалаев — с Александром Ракичем.

В главном бою вечера сойдутся чемпион в полулегком весе Илия Топурия и Макс Холлоуэй. Соглавное событие — поединок Хамзата Чимаева и Роберта Уиттакера.

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