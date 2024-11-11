UFC 309: дата проведения и главный кард турнира

Турнир UFC 309 состоится в ночь на 17 ноября. Вечер ММА пройдет на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Начало — в 02.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 6.00 мск. В главном событии вечера состоится титульный бой в тяжелом весе между американцами Джоном Джонсом и Стипе Миочичем. В соглавном поединке сойдутся бразилец Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер из США. «СЭ» публикует главный кард.

Основной кард UFC 309

Джон Джонс — Стипе Миочич

Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер

Вивиан Араужо — Карин Силва

Бо Никал — Пол Крейг

Крис Уайдман — Эрик Андерс

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