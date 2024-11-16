Сегодня, 19:10
Турнир UFC 309 проходит в ночь с субботы на воскресенье, 17 ноября.
Шоу принимает арена «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США). В карде вечера смешанных единоборств — 13 боев, в основном карде — пять поединков.
Главный бой турнира — противостояние чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1, 1) и Стипе Миочича (20-4). В соглавном событии вечера реванш проведут бойцы легкого веса Чарльз Оливейра (34-10) и Майкл Чендлер (23-8).
Турнир UFC 309 начнется с прелимов в 2.00 17 ноября по московскому времени. Главный кард стартует с 6.00 мск.
Джон Джонс — Стипе Миочич — бой за титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер
Бо Никал — Пол Крейг
Вивиан Араужо — Карин Силва
Маурисио Руффи — Джеймс Ллонтоп
Крис Уайдман — Эрик Андерс
Джонатан Мартинес — Маркус Макги
Джим Миллер — Дэймон Джексон
Дэвид Онама — Роберто Ромеро
Марчин Тыбура — Джоната Диниз
Микки Галл — Рамиз Брахимай
Бассил Хафез — Обан Эллиотт
Вероника Маседо Харди — Эдуарда Моура
Все бои турнира UFC 309 в прямом эфире транслирует телеканал «Матч Боец» и онлайн-платформа UFC Fight Pass. Начало трансляции — 2.00 мск.
Бои главного карда в прямом эфире также покажут телеканал и сайт «Матч ТВ». Начало трансляции — 6.00 мск.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий и главных боев UFC 309. Результаты поединка Джонс — Миочич и других противостояний вечера также можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.