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Сегодня, 06:00

UFC 309: началась трансляцию боев главного карда Джонс — Миочич и Оливейра — Чендлер

В США стартовал главный кард турнира UFC 309 с боем Джонс — Миочич
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра: соглавное событие UFC 309 с боем Джон Джонс — Стипе Миочич.
Фото Getty Images
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Турнир UFC 309 проходит в Нью-Йорке (США) в ночь на воскресенье, 17 ноября. Шоу на арене «Мэдисон-сквер-гарден» началось с прелимов в 2.00 по московскому времени. В 6.00 мск стартует основной кард вечера смешанных единоборств.

В главном событии UFC 309 в бою за титул промоушена в тяжелом весе сойдутся американцы — чемпион Джон Джонс и Стипе Миочич. Соглавный поединок — в легком весе между бразильцем Чарльзом Оливейрой и американцем Майклом Чендлером.

Главный кард UFC 309 бесплатно показывает телеканал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru). Также трансляция проходит на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-сервисе UFC Fight Pass (по платной подписке).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 309. Узнать результаты боя Джонс — Миочич и других поединков можно также в матч-центре и ленте новостей раздела UFC на сайте «СЭ».

Джон Джонс
Майкл Чендлер
Стипе Миочич
Чарльз Оливейра
UFC

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