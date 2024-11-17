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UFC 309: онлайн-трансляция боев турнира Джонс — Миочич и Оливейра — Чендлер

Турнир UFC 309 с боем Джонс — Миочич пройдет в Нью-Йорке
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Чемпион UFC в тяжелом весе, американский боец Джон Джонс
Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.
Фото Global Look Press
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Турнир UFC 309 состоится в ночь на воскресенье, 17 ноября, в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон-сквер-гарден».

В главном событии вечера действующий чемпион тяжелого дивизиона американец Джон Джонс проведет защиту титула в противостоянии с американско-хорватским бойцом Стипе Миочичем. В соглавном поединке проведут реванш в легком весе бразилец Чарльз Оливейра и американец Майкл Чендлер.

Чарльз Оливейра, Джон Джонс, Стипе Миочич, Майкл Чендлер. Джонс — Миочич и Оливейра — Чендлер. Онлайн-трансляция UFC 309

Прямая трансляция боев UFC 309 начнется в 2.00 по московскому времени. Турнир в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-платформе UFC Fight Pass. Поединки основного карда будут транслировать бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru с 6.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 309. Результаты боев можно также отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC на нашем сайте.

Джон Джонс
Майкл Чендлер
Стипе Миочич
Чарльз Оливейра
UFC

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