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Сегодня, 20:00

UFC 310: дата и время начала трансляции боев турнира

UFC 310 состоится на в Лас-Вегасе 8 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Волков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Турнир UFC 310 состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 8 на 9 декабря. Начнется вечер ММА с ранних прелимов в 2.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 6.00 мск.

В главном бою бразилец Александр Пантожа проведет защиту титула против японского бойца Кая Асакуры. В соглавном событии вечера представитель Казахстана Шавкат Рахмонов подерется с ирландцем Ианом Гарри. Также в октагон выйдет российский боец Александр Волков против француза Сириля Гана.

В России трансляцию турнира в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец», основной кард будет доступен на «Матч ТВ». Также следить за UFC 310 можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Александр Волков (единоборства)
Александр Пантожа
Кай Асакура
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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