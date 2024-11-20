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Сегодня, 17:00

UFC 310: дата проведения турнира и какие бои планируются в главном карде

Турнир UFC 310 состоится в Лас-Вегасе (США) 8 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Волков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Турнир по смешанным единоборствам UFC 310 состоится в Лас-Вегасе (США) в ночь на 8 декабря. Основной кард стартует в 6.00 по московскому времени.

В главном событии вечера бразильский боец Александр Пантожа проведет защиту титула в наилегчайшем весе против Кая Асакуры из Японии. В соглавном бою сойдутся представитель Казахстана Шавкат Рахмонов и ирландец Иан Гарри. Также в октагон выйдет россиянин Александр Волков и француз Сириль Ган. «СЭ» публикует бои главного карда.

Основной кард UFC 310

Александр Пантожа — Кай Асакура

Шавкат Рахмонов — Иэн Гэрри

Сириль Ган — Александр Волков

Брайс Митчелл — Крон Грейси

Нэйт Ландвер — Ду Ху Чой

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Александр Волков (единоборства)
Александр Пантожа
Шавкат Рахмонов
UFC
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