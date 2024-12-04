UFC 310: главный кард боев турнира и где смотреть трансляцию

Сегодня, 23:00
Турнир UFC 310 пройдет в спортивном комплексе «Ти-Мобайл Арена» в городе Лас-Вегас (штат Невада, США) в ночь на 8 декабря.
Главным событием вечера станет титульный бой в наилегчайшем дивизионе между действующим чемпионом, бразильцем Александром Пантожей и дебютантом лиги, японцем Каем Асакурой.
Турнир стартует в 2.00 по московскому времени с прелимов, а главный кард начнется в 6.00 мск.
Трансляцию поединков главного карда UFC 310 в прямом эфире покажут на канале и сайте «Матч ТВ», телеканале «Матч! Боец» и онлайн-сервисе UFC Fight Pass.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главного карда и других событий UFC 310. Результат боя Пантожа — Асакура и других поединков UFC 310 в ночь на 8 декабря отслеживайте в нашем матч-центре.