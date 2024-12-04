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UFC 310: кто показывает трансляцию боев турнира в прямом эфире

В ночь на 8 декабря в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 310
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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Турнир UFC 310 пройдет на «T-Mobile Арене» в Лас-Вегасе (США) в ночь на воскресенье, 8 декабря. Начало шоу в 2.00 по московскому времени, главный кард стартует в 6.00 мск.

В главном карде Кэйт Ландвер встретится с Ду Ху Чоем, Брайс Митчелл — с Кроном Грейси, Александр Волков — с Сирилом Ганом, Шавкат Рахмонов — с Иэном Мачадо Гэрри. В главном событии турнира бразилец Александр Пантожа проведет защиту чемпионского пояса в наилегчайшем весе против японца Кая Асакуры.

Все бои турнира будет показывать телеканал «Матч Боец» и платформа UFC Fight Pass. Трансляция поединков основного карда в прямом эфире также будет доступна на канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru (бесплатно), на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального спортивного канала).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию турнира UFC 310. Результаты боев можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

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