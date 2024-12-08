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UFC 310: началась онлайн-трансляция боев турнира в прямом эфире

В Лас-Вегасе начались бои карда турнира UFC 310
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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Турнир UFC 310 проходит в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 7 на 8 декабря. В 2.00 по московскому времени на арене «Ти-Мобайл» начинаются бои ранних прелимов, предварительный кард стартует в 4.00 мск, а главный кард — в 6.00 мск.

Ранние прелимы: Кеннеди Нзечакву — Лукаш Бржески, Клэй Гуида — Чейс Хупер, Майкл Киесса — Макс Грффин, Коди Дарден — Джошуа Ван, Крис Вайдман — Эрик Андерс.

Предварительный кард: Рэнди Браун — Брайэн Баттл, Мовсар Евлоев — Алджамейн Стерлинг, Висенте Люке — ТембаГоримбо, Доминик Рейес — Энтони Смит.

Главный кард: Нэйт Ландвер — Ду Ху Чой, Брайс Митчелл — Крон Грейси, Сирил Ган — Александр Волков, Шавкат Рахмонов — Иэн Гэрри, Александр Пантожа — Кай Асакура (бой за титул UFC в легчайшем весе).

Трансляция всех боев турнира пройдет на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass (на платной основе). Главный кард в прямом эфире также покажет федеральный канал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru (с 6.00 мск).

Александр Волков, Мовсар Евлоев и&nbsp;Шавкат Рахмонов. Волков — Ган, Евлоев — Стерлинг. Онлайн-трансляция UFC 310

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 310, а его результаты можно также отслеживать в нашем матч-центре ММА и ленте новостей UFC.

Александр Пантожа
Кай Асакура
UFC
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