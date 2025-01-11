Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 10:25

Мендес — о подготовке к UFC 311: «Уланбеков, Умар и Махачев выглядели фантастически на последних спаррингах»

Telegram Дзен

Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес в интервью «СЭ» рассказал о подготовке Ислама Махачева и Умара Нурмагомедова к UFC 311.

— Как проходит подготовка?

— Все идет фантастически, все идеально. Тагир, Умар, Ислам выглядели фантастически на сегодняшних, последних перед турниром спаррингах (в среду. — Прим. «СЭ»). Я сказал им в понедельник: все четко, но я хочу, чтобы в среду было еще лучше. И каждый из них выложился, парни выглядели фантастически.

— Хабиб в роли тренера сейчас очень жесткий?

— Не сказал бы, что Хабиб как тренер очень жесткий. Хабиб в роли тренера идеален, ему лишь нужно мое присутствие. А так — он идеальный тренер. Если ты не будешь тренироваться как он, то ты не станешь лучшим. Поэтому у него правильная ментальность, которая ему досталась от отца. Я лишь добавил свое, чтобы улучшить то, что у него есть.

— Почему вы решили готовиться в Лас-Вегасе, а не в Калифорнии — в АКА?

— Первая причина — дорого. В Сан-Хосе дорого. Другая причина и очень весомая — UFC PI. Тут есть все необходимое: процедуры, массаж. Это все бесплатно — за счет UFC. Идеальная ситуация. А скоро откроется АКА в Лас-Вегасе. Так что будем и дальше приезжать в Вегас, у нас будет здесь собственный зал.

Умар Нурмагомедов, Хавьер Мендес и&nbsp;Хабиб Нурмагомедов. «Хабиб уверен в парнях. Сейчас он рад. Но в день турнира будет нервничать». Хавьер Мендес — о боях Махачева и Умара

На UFC 311 Махачев (26-1) подерется с Арманом Царукяном (22-3) в главном событии турнира в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января. Их первая встреча в апреле 2019 года закончилась победой Ислама единогласным решением судей.

В соглавном бою вечера Умар Нурмагомедов (18-0) проведет титульный поединок с чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили (18-4).

Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев, Арман Царукян, Мераб Двалишвили. Махачев против Царукяна, Умар против Двалишвили: основная информация о UFC 311 (кард боев, кто фаворит, где смотреть)
UFC 311
Ислам Махачев
Тагир Уланбеков
Умар Нурмагомедов
Хавьер Мендес
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Голевое безумие, 12 секунд восстания и травма лучшего вратаря КХЛ. Что случилось в матче «Локомотив» - «Спартак»
Перспективы Армении на вступление в ЕС крайне слабы. И вот почему
UFC 311 под угрозой срыва из-за пожаров в Лос-Анджелесе
Джокович заявил, что его отравили свинцом и ртутью в Мельбурне в 2022 году
Черные ящики самолета Jeju Air прекратили запись за четыре минуты до крушения
Умерла народная артистка РФ Евгения Добровольская
Материалы сюжета Ислам Махачев vs Арман Царукян и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
Мендес: «Не могу сказать, что Царукян дал реально тяжелый бой Махачеву в первый раз»
«Хабиб уверен в парнях. Сейчас он рад. Но в день турнира будет нервничать». Хавьер Мендес — о боях Махачева и Умара
Малютин — о бое Махачева и Царукяна: «В ударке, стойке и борьбе они равны, в партере преимущество за Исламом»
Махачев заявил о готовности подраться с победителем титульного боя Мухаммад — Рахмонов
Поединки Махачева и Нурмагомедова могут пройти в Лас-Вегасе в случае переноса из-за пожара
Адриано Мартинс — о бое Махачев — Царукян: «Я помогал Арману и надеюсь, что он выиграет»
Сегодня
Вчера
Неделя