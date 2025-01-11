Мендес — о подготовке к UFC 311: «Уланбеков, Умар и Махачев выглядели фантастически на последних спаррингах»

Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес в интервью «СЭ» рассказал о подготовке Ислама Махачева и Умара Нурмагомедова к UFC 311.

— Как проходит подготовка?

— Все идет фантастически, все идеально. Тагир, Умар, Ислам выглядели фантастически на сегодняшних, последних перед турниром спаррингах (в среду. — Прим. «СЭ»). Я сказал им в понедельник: все четко, но я хочу, чтобы в среду было еще лучше. И каждый из них выложился, парни выглядели фантастически.

— Хабиб в роли тренера сейчас очень жесткий?

— Не сказал бы, что Хабиб как тренер очень жесткий. Хабиб в роли тренера идеален, ему лишь нужно мое присутствие. А так — он идеальный тренер. Если ты не будешь тренироваться как он, то ты не станешь лучшим. Поэтому у него правильная ментальность, которая ему досталась от отца. Я лишь добавил свое, чтобы улучшить то, что у него есть.

— Почему вы решили готовиться в Лас-Вегасе, а не в Калифорнии — в АКА?

— Первая причина — дорого. В Сан-Хосе дорого. Другая причина и очень весомая — UFC PI. Тут есть все необходимое: процедуры, массаж. Это все бесплатно — за счет UFC. Идеальная ситуация. А скоро откроется АКА в Лас-Вегасе. Так что будем и дальше приезжать в Вегас, у нас будет здесь собственный зал.

На UFC 311 Махачев (26-1) подерется с Арманом Царукяном (22-3) в главном событии турнира в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января. Их первая встреча в апреле 2019 года закончилась победой Ислама единогласным решением судей.

В соглавном бою вечера Умар Нурмагомедов (18-0) проведет титульный поединок с чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили (18-4).