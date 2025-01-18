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Сегодня, 12:15

Бой Ислама Махачева на UFC 311: кто соперник на турнире 19 января

Ислам Махачев проведет четвертую защиту титула против Ренато Мойкано на UFC 311
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ислам Махачев.
Фото AFP
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Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев проведет четвертую защиту титула в бою против бразильца Ренато Мойкано на UFC 311 в ночь на 19 января. Вечер ММА пройдет на арене Intuit Dome в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Главный бой ожидается около 8.00 по московскому времени.

Планировалось, что соперником Махачева станет Арман Царукян, но армянин перед церемонией взвешивания снялся с боя из-за травмы спины.

33-летний Махачев в ММА провел 27 боев, в которых одержал 26 побед и потерпел одно поражение. В последний раз Ислам выходил в октагон в июне 2024-го в рамках UFC 302. Тогда российский боец победил американца Дастина Порье удушающим приемом.

35-летний Мойкано в профессиональной карьере провел 26 поединков, в которых одержал 20 побед и потерпел пять поражений, еще один бой завершился ничьей. Предыдущий поединок Ренато повел в сентябре прошлого года на UFC Fight Night 243. Тогда бразилец одержал победу над французом Бенуа Сен-Дени техническим нокаутом.

UFC 311 Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Ренато Мойкано и&nbsp;Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Мераб Двалишвили. Бой Махачев vs Царукян сорвался! У Ислама — новый соперник. Онлайн-трансляция UFC 311

UFC 311
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