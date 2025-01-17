Мойкано: «Будь готов Махачев, завтра я стану чемпионом мира!»

Бразильский боец Ренато Мойкано решительно настроен на поединок против россиянина Ислама Махачева на UFC 311.

Ранее стало известно, что изначальный соперник российского бойца Арман Царукян снялся с турнира UFC 311 из-за травмы спины. Ему на замену вышел Мойкано.

«Знаете что? Завтра я стану чемпионом мира! Мойкано идет за поясом. Будь готов Махачев, завтра — мое время! Я очень счастлив за этот шанс. Я работал ради этого шанса. Завтра я шокирую мир и стану чемпионом мира», — сказал Мойкано пресс-службе UFC.

Поединок Махачева и Мойкано состоится в ночь с 18 на 19 января и возглавит турнир UFC 311. Соглавным событием вечера станет противостояние россиянина Умара Нурмагомедова с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили.