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17 января, 23:37

Тренер Царукяна: «Выходить на бой в таком состоянии Арману было опасно»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Тренер Армана Царукяна по ударной технике Артем Левин рассказал «СЭ», почему Царукян снялся с боя против Ислама Махачева на UFC 311.

«Узнали сегодня с утра, — сказал Левин. — Арман сделал правильный выбор. Либо выходить на 100 процентов, либо не выходить. Я бы в данной ситуации ни одного спортсмена не выпустил. Это опасно. Иногда весогонка оголяет какие-то старые проблемы, которые ты даже можешь не замечать. И во время заключительной части процесса где-то потянул, что-то сделал. Непонятно, что произошло. Думаю, это совокупность факторов. Весогонка — основная часть. И где-то потянул, дернул. Непонятно. Буквально позавчера вечером мы делали тренировку — и все было в порядке, весь муай-тай — за что я отвечаю. Он бил и ногами, и руками, и скрутки в клинче было, ничего не предвещало беды».

Соперником Махачева в чемпионском бою станет бразилец Ренато Мойкано. Поединок состоится 19 января рано утром по московскому времени в Лос-Анджелесе.

UFC 311 Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Ренато Мойкано и&nbsp;Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Мераб Двалишвили. Бой Махачев vs Царукян сорвался! У Ислама — новый соперник. Онлайн-трансляция UFC 311

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UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
UFC
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