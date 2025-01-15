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UFC 311: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

UFC 311 пройдет на арене Intuit Dome в Инглвуде в ночь на 19 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ислам Махачев.
Фото Global Look Press
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Основная иформация о турнире по смешанным единоборствам UFC 311 с участием Ислама Махачева и Умара Нурмагомедова.

UFC 311: дата и время

UFC 311 пройдет в ночь с 18 на 19 января. Турнир стартует с прелимов в 2.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 6.00 мск. Начало главного боя Махачев — Царукян — около 8.00 мск. Начало соглавного поединка Нурмагомедов — Двалишвили — в 7.30 мск.

UFC 311: где будет проходить

Турнир UFC 311 пройдет на спортивной арене Intuit Dome в Инглвуде (штат Калифорния, США).

UFC 311: во сколько начало

Вечер ММА начнется с боев предварительного карда в 2.00 по московскому времени.

UFC 311: где смотреть

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 311. Видеотрансляцию вечера ММА в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец» и в официальном приложении UFC Fight Pass. Основной кард будет доступен бесплатно на «Матч ТВ» с 6.00 мск.

Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев, Арман Царукян, Мераб Двалишвили. Махачев против Царукяна, Умар против Двалишвили: основная информация о UFC 311 (кард боев, кто фаворит, где смотреть)

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