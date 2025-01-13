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Сегодня, 15:00

UFC 311: какие бои в главном карде турнира

Турнир UFC 311 пройдет в Лос-Анджелесе в ночь на 19 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ислам Махачев.
Фото Global Look Press
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Турнир UFC 311 пройдет на спортивной арене Intuit Dome в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) в ночь на 19 января. Основной кард турнира стартует в 6.00 по московскому времени.

В главном бою состоится защита титула чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева против претендента Армана Царукяна. В соглавном событии вечера Умар Нурмагомедов проведет поединок против Мераба Двалишвили. «СЭ» публикует основной кард турнира.

Главный кард UFC 311

Ислам Махачев — Арман Царукян

Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов

Ренато Мойкано — Бенеил Дариуш

Джамал Хилл — Иржи Прохазка

Кевин Холланд — Ренье де Риддер

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UFC 311
Ислам Махачев
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