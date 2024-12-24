UFC 311: кард боев и дата турнира с титульными поединками Махачева и Нурмагомедова

На турнире UFC 311 состоятся два титульных поединка с участием россиян

Турнир по смешанным единоборствам UFC 311 пройдет в ночь с субботы, 18 января 2025 года. Событие состоится на арене «Интуит Дом» в Инглвуде (штат Калифорния, США). Начало турнира — в 2.00 19 января по московскому времени. Основной кард стартует в 6.00 мск воскресенья.

Предлагаем ознакомиться с предварительной афишей турнира (по состоянию на декабрь 2024 года).

Главный кард

Ислам Махачев — Арман Царукян (титульный бой в легком весе)

Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов (титульный бой в легчайшем весе)

Бенэил Дариуш — Ренато Мойкано

Иржи Прохазка — Джамал Хилл

Кевин Холлэнд — Ренье де Риддер

Предварительный кард

Джонии Уокер — Богдан Гуськов

Пэйтон Тэлботт — Раони Барселос

Жаилтон Алмейда — Сергей Спивак

Закари Рис — Седрикес Думас

Ранние прелимы