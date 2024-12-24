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Сегодня, 08:00

UFC 311: кард боев и дата турнира с титульными поединками Махачева и Нурмагомедова

На турнире UFC 311 состоятся два титульных поединка с участием россиян
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Бой Ислама Махачева возглавит турнир UFC 311.
Фото Getty Images
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Турнир по смешанным единоборствам UFC 311 пройдет в ночь с субботы, 18 января 2025 года. Событие состоится на арене «Интуит Дом» в Инглвуде (штат Калифорния, США). Начало турнира — в 2.00 19 января по московскому времени. Основной кард стартует в 6.00 мск воскресенья.

Предлагаем ознакомиться с предварительной афишей турнира (по состоянию на декабрь 2024 года).

Главный кард

  • Ислам Махачев — Арман Царукян (титульный бой в легком весе)
  • Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов (титульный бой в легчайшем весе)
  • Бенэил Дариуш — Ренато Мойкано
  • Иржи Прохазка — Джамал Хилл
  • Кевин Холлэнд — Ренье де Риддер

Предварительный кард

  • Джонии Уокер — Богдан Гуськов
  • Пэйтон Тэлботт — Раони Барселос
  • Жаилтон Алмейда — Сергей Спивак
  • Закари Рис — Седрикес Думас

Ранние прелимы

  • Грант Доусон — Диего Феррейра
  • Кэрол Роса — Айлин Перез
  • Ринья Накамура — Муин Гафуров
  • Рикки Турсиос — Бенардо Сопай
  • Тагир Уланбеков — Клэйтон Карпентер
Ислам Махачев
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
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