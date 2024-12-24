UFC 311: кард боев и дата турнира с титульными поединками Махачева и Нурмагомедова
На турнире UFC 311 состоятся два титульных поединка с участием россиян
Турнир по смешанным единоборствам UFC 311 пройдет в ночь с субботы, 18 января 2025 года. Событие состоится на арене «Интуит Дом» в Инглвуде (штат Калифорния, США). Начало турнира — в 2.00 19 января по московскому времени. Основной кард стартует в 6.00 мск воскресенья.
Предлагаем ознакомиться с предварительной афишей турнира (по состоянию на декабрь 2024 года).
Главный кард
- Ислам Махачев — Арман Царукян (титульный бой в легком весе)
-
Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов (титульный бой в легчайшем весе)
- Бенэил Дариуш — Ренато Мойкано
- Иржи Прохазка — Джамал Хилл
- Кевин Холлэнд — Ренье де Риддер
Предварительный кард
- Джонии Уокер — Богдан Гуськов
- Пэйтон Тэлботт — Раони Барселос
- Жаилтон Алмейда — Сергей Спивак
- Закари Рис — Седрикес Думас
Ранние прелимы
- Грант Доусон — Диего Феррейра
- Кэрол Роса — Айлин Перез
- Ринья Накамура — Муин Гафуров
- Рикки Турсиос — Бенардо Сопай
- Тагир Уланбеков — Клэйтон Карпентер