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UFC 311: когда пройдет турнир Махачев vs Царукян и Умар Нурмагомедов vs Двалишвили

UFC 311 состоится на арене Intuit Dome в Инглвуде 19 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ислам Махачев.
Фото Global Look Press
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Турнир по смешанным единоборствам UFC 311 состоится на спортивной арене Intuit Dome в Инглвуде (штат Калифорния, США) в ночь на 19 января. Вечер ММА стартует с прелимов в 2.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 6.00 мск.

В главном событии ивента россиянин Ислам Махачев проведет защиту титула в легком весе против соотечественника Армана Царукяна. В соглавном бою российский боец Умар Нурмагомедов подерется с грузином Мерабом Двалишвили.

Трансляцию UFC 311 в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец» и в официальном приложении UFC Fight Pass. Основной кард будет доступен бесплатно на «Матч ТВ».

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UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
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