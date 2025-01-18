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Сегодня, 11:00

UFC 311 Махачев — Мойкано и Умар Нурмагомедов — Двалишвили: расписание и результаты боев

UFC 311 пройдет в Лос-Анджелесе 19 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ислам Махачев.
Фото Global Look Press
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Турнир UFC 311 пройдет в ночь с 18 на 19 января.

Вечер ММА состоится на спортивной арене Intuit Dome в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). В карде — 13 боев, в основном карде — пять поединков.

Главный бой турнира — противостояние чемпиона в легком весе Ислама Махачева (26-1) и претендента Ренато Мойкано (20-5-1). В соглавном событии вечера сойдутся бойцы легчайшего веса Мераб Двалишвили (18-4) и Умар Нурмагомедов (18-0).

Турнир UFC 311 начнется с прелимов в 2.00 19 января по московскому времени. Главный кард стартует с 6.00 мск.

UFC 311: расписание и результаты боев турнира

Основной кард (с 6.00 мск 19 января)

Ислам Махачев (26-1) — Ренато Мойкано (20-5-1): бой за титул в легком весе.

Мераб Двалишвили (18-4) — Умар Нурмагомедов (18-0): бой за титул в легчайшем весе.

Иржи Прохазка (30-5-1) — Джамал Хилл (12-2-0-1).

Жаилтон Алмейда (21-3) — Сергей Спивак (17-4).

Кевин Холлэнд (16-12-0-1) — Ренье де Риддер (18-2).

Предварительный кард (с 4.00 мск 19 января)

Пэйтон Тэлботт (9-0) — Раони Барселос (18-5).

Богдан Гуськов (16-3) — Билли Элекана (7-1).

Закари Рис (8-1) — Азамат Бекоев (18-3).

Грант Доусон (22-2-1) — Диего Феррейра (19-5).

Ранние прелимы (с 2.00 мск 19 января)

Кэрол Роса (18-6) — Айлин Перез (11-2).

Ринья Накамура (9-0) — Муин Гафуров (19-6).

Рикки Турсиос (12-4) — Бернардо Сопай (11-3).

Тагир Уланбеков (15-2) — Клэйтон Карпентер (8-0).

Все бои турнира UFC 311 в прямом эфире транслирует телеканал «Матч! Боец» и онлайн-платформа UFC Fight Pass. Начало — в 2.00 мск. Бои основного карда в прямом эфире также показывают телеканал и сайт «Матч ТВ». Начало трансляции — в 6.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий и главных боев UFC 311. Результаты поединка Махачев — Мойкано и других противостояний вечера можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.

UFC 311
Ислам Махачев
Умар Нурмагомедов
UFC
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