Сегодня, 11:00
Вечер ММА состоится на спортивной арене Intuit Dome в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). В карде — 13 боев, в основном карде — пять поединков.
Главный бой турнира — противостояние чемпиона в легком весе Ислама Махачева (26-1) и претендента Ренато Мойкано (20-5-1). В соглавном событии вечера сойдутся бойцы легчайшего веса Мераб Двалишвили (18-4) и Умар Нурмагомедов (18-0).
Турнир UFC 311 начнется с прелимов в 2.00 19 января по московскому времени. Главный кард стартует с 6.00 мск.
Ислам Махачев (26-1) — Ренато Мойкано (20-5-1): бой за титул в легком весе.
Мераб Двалишвили (18-4) — Умар Нурмагомедов (18-0): бой за титул в легчайшем весе.
Иржи Прохазка (30-5-1) — Джамал Хилл (12-2-0-1).
Жаилтон Алмейда (21-3) — Сергей Спивак (17-4).
Кевин Холлэнд (16-12-0-1) — Ренье де Риддер (18-2).
Пэйтон Тэлботт (9-0) — Раони Барселос (18-5).
Богдан Гуськов (16-3) — Билли Элекана (7-1).
Закари Рис (8-1) — Азамат Бекоев (18-3).
Грант Доусон (22-2-1) — Диего Феррейра (19-5).
Кэрол Роса (18-6) — Айлин Перез (11-2).
Ринья Накамура (9-0) — Муин Гафуров (19-6).
Рикки Турсиос (12-4) — Бернардо Сопай (11-3).
Тагир Уланбеков (15-2) — Клэйтон Карпентер (8-0).
Все бои турнира UFC 311 в прямом эфире транслирует телеканал «Матч! Боец» и онлайн-платформа UFC Fight Pass. Начало — в 2.00 мск. Бои основного карда в прямом эфире также показывают телеканал и сайт «Матч ТВ». Начало трансляции — в 6.00 мск.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий и главных боев UFC 311. Результаты поединка Махачев — Мойкано и других противостояний вечера можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.