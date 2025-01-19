Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 19:45

Махачев получил меньше Мойкано, а Двалишвили — больше их двоих: названы гонорары бойцов UFC 311

Ислам Махачев против Ренато Мойкано.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Атлетическая комиссия Калифорнии опубликовала гонорары участников UFC 311.

Чемпион UFC Ислам Махачев в легком весе, который в четвертый раз защитил титул, получил 200 тысяч долларов. Его соперник по главному бою Ренато Мойкано, который за день до турнира заменил Армана Царукяна, — 250 тысяч долларов.

Ислам Махачев и&nbsp;Умар Нурмагомедов. «Расправился с ним, как бензопила с деревом». Американские СМИ — о боях Махачева и Нурмагомедова на UFC 311

Примечательно, что их совместный гонорар меньше, чем у Мераба Двалишвили, который заработал 500 тысяч. Умар Нурмагомедов, соперник грузинского чемпиона в легчайшем весе, получил 100 тысяч.

Отметим, что эти суммы не учитывают выплаты от продажи платных трансляций, которые получат обладатели поясов Махачев и Двалишвили.

Тагир Уланбеков и Азамат Бекоев, которые участвовали в предварительном карде турнира, получат 72 тысячи (36 за выход и 36 за победу) и 24 тысячи (12 за выход и 12 за победу) соответственно.

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 311.

UFC 311
Ислам Махачев
Мераб Двалишвили
Ренато Мойкано
Тагир Уланбеков
Умар Нурмагомедов
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Полицейские установили личности снявших штаны возле храма Спаса на Крови подростков
Джокович отказался давать интервью после игр Australian Open из-за слов журналиста
Задержан водитель, который подрезал упавший в Обводный канал Mercedes
В подмосковном Чехове умер бывший владелец «Витязя» Николай Павлинов
Биатлонист Йоханнес Бе объявил о завершении карьеры по окончании сезона
«Если «Спартак» не пробуксует, включится в борьбу за золото». Денис Бояринцев — о продаже лидеров «Зенита», трансфере Угальде за 30 млн и чемпионстве «Краснодара»
Популярное видео
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Ислам Махачев vs Ренато Мойкано и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
Царукян поддержал решение главы UFC Уайта не давать ему титульный бой с Махачевым
Стерлинг — о победе Двалишвили: «Все, кто называл его трусом, должны извиниться»
Малютин: «Было бы интересно посмотреть на Махачева в другой весовой категории»
Гор Азизян считает, что Двалишвили должен драться с Яном
Двалишвили показал на пресс-конференции травмы, полученные до поединка с Нурмагомедовым
Охрана стащила Двалишвили с клетки во время празднования им победы на UFC 311
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя