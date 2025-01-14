UFC 311 пройдет в ночь с 18 на 19 января

Сегодня, 06:00
Турнир по смешанным единоборствам UFC 311 пройдет в ночь с субботы, 18 января, на воскресенье, 19 января. Планируется, что мероприятие состоится на арене «Интуит Дом» в Инглвуде (Лос-Анджелес, Калифорния, США), но за неделю был не исключен перенос в Лас-Вегас из-за пожаров в Калифорнии.
Турнир начнется в 2.00 по московскому времени, основной кард — в 6.00. Предлагаем ознакомиться с афишей.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 311. Последние новости и результаты боев Ислам Махачев vs Арман Царукян, Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили и других можно изучать в ленте раздела UFC и матч-центре ММА.