UFC 311 пройдет в ночь с 18 на 19 января

Турнир по смешанным единоборствам UFC 311 пройдет в ночь с субботы, 18 января, на воскресенье, 19 января. Планируется, что мероприятие состоится на арене «Интуит Дом» в Инглвуде (Лос-Анджелес, Калифорния, США), но за неделю был не исключен перенос в Лас-Вегас из-за пожаров в Калифорнии.

Турнир начнется в 2.00 по московскому времени, основной кард — в 6.00. Предлагаем ознакомиться с афишей.

Основной кард UFC 311

Ислам Махачев — Арман Царукян (титульный бой)

Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов ( титульный бой )

Иржи Прохазка — Джамал Хилл

Бенэил Дариуш — Ренато Мойкано

Кевин Холлэнд — Ренде де Риддер

Предварительный кард UFC 311

Пэйтон Тэлботт — Раони Барселос

Жаилтон Алмейда — Сергей Спивак

Закари Рис — Седрик Думас

Ранние прелимы UFC 311

Грант Доусон — Диего Феррейра

Кэрол Роса — Айлин Перез

Ринья Накамура — Муин Гафуров

Рикки Турсиос — Бенардо Сопай

Тагир Уланбеков — Клэйтон Карпентер

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 311. Последние новости и результаты боев Ислам Махачев vs Арман Царукян, Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили и других можно изучать в ленте раздела UFC и матч-центре ММА.