UFC 311 Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: когда бой и во сколько начнется

Турнир UFC 311 пройдет в Лос-Анджелесе в ночь на 19 января

Россиянин Умар Нурмагомедов проведет поединок против грузинского бойца Мераба Двалишвили на турнире UFC 311 в ночь на 19 января. Вечер ММА пройдет в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Начало боя Нурмагомедов — Двалишвили — в 7.30 по московскому времени.

28-летний Нурмагомедов в смешанных единоборствах провел 18 боев (все завершились победами). В последний раз российский боец выходил в октагон в августе этого года на UFC on ABC 7. Тогда Умар победил Кори Сэндхагена единогласным решением судей.

33-летний Двалишвили в карьере имеет 22 поединка, 18 побед и четыре поражения. Последний бой грузинский боец повел 15 сентября 2024-го на UFC 306. Тогда Мераб победил Шона О'Мэлли единогласным решением судей.

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