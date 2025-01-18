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Сегодня, 02:00

UFC 311: время начала и где смотреть бои турнира сегодня

UFC 311 пройдет в ночь на 19 января по московскому времени
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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Турнир по смешанным единоборствам UFC 311 пройдет в ночь с субботы на воскресенье, с 18 на 19 января. Мероприятие принимает арена «Интуит Дом» в Инглвуде (округ Лос-Анджелес, штат Калифорния, США).

Турнир начнется в 2.00 по московскому времени с прелимов, предварительный кард — в 4.00 мск, главный кард — в 6.00 мск.

UFC 311 Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Ренато Мойкано и&nbsp;Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Мераб Двалишвили. Бой Махачев vs Царукян сорвался! У Ислама — новый соперник. Онлайн-трансляция UFC 311

В основном карде пройдут два титульных поединка: в легчайшем весе за чемпионский пояс сразятся Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов, а в легком весе — Ислам Махачев и Ренато Мойкано.

Все бои турнира (эфир с 2.00 мск) покажут онлайн-ресурс UFC Fight Pass и канал «Матч! Боец», главный кард (эфир с 6.00 мск) — телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru, онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 311.

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