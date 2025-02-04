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Сегодня, 18:00

UFC 312: кард боев турнира дю Плесси — Стрикленд

Турнир UFC 312 пройдет на арене Qudos Bank в Сиднее 8 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Шон Стрикленд.
Фото Global Look Press
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Турнир UFC 312 пройдет на арене Qudos Bank в Сиднее (Австралия) в ночь с 8 на 9 февраля. Начало прелимов — в 2.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 6.00 мск. «СЭ» публикует кард шоу.

Основной кард UFC 312

  • Дрикус Дю Плесси — Шон Стрикленд (титульный бой)
  • Вейли Жанг — Татьяна Суарес (титульный бой)
  • Джастин Тафа — Таллисон Тейшейра
  • Джим Крут — Родолфо Беллато
  • Джейк Мэттьюс — Франсиско Прадо

Предварительный кард UFC 312

  • Джек Дженкинс — Габриэль Сантос
  • Том Нолан — Вячеслав Борщев
  • Ванг Конг — Бруна Брасил
  • Колби Тсикнесс — Александре Топурия

Ранние прелимы UFC 312

  • Джонатан Микаллеф — Кевин Джоуссет
  • Куиллан Салкиллд — Аншул Джубли
  • Хьюн Сунг Пак — Ньямджаргал Тумендемберел

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