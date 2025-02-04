Турнир UFC 312 пройдет на арене Qudos Bank в Сиднее (Австралия) в ночь с 8 на 9 февраля. Начало прелимов — в 2.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 6.00 мск. «СЭ» публикует кард шоу.

Основной кард UFC 312

Дрикус Дю Плесси — Шон Стрикленд (титульный бой)

Вейли Жанг — Татьяна Суарес (титульный бой)

Джастин Тафа — Таллисон Тейшейра

Джим Крут — Родолфо Беллато

Джейк Мэттьюс — Франсиско Прадо

Предварительный кард UFC 312

Джек Дженкинс — Габриэль Сантос

Том Нолан — Вячеслав Борщев

Ванг Конг — Бруна Брасил

Колби Тсикнесс — Александре Топурия

Ранние прелимы UFC 312

Джонатан Микаллеф — Кевин Джоуссет

Куиллан Салкиллд — Аншул Джубли

Хьюн Сунг Пак — Ньямджаргал Тумендемберел

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