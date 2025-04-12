UFC 314: кард боев, время начала, где смотреть трансляцию

12 апреля, 18:15
Турнир UFC 314 состоится в ночь на воскресенье, 13 апреля, в Майами (США) в спортивном комплексе «Касейя-центр».
Вечер ММА начнется с ранних прелимов в 1.00 по московскому времени, главный кард — в 5.00.
Главным событием вечера станет титульный бой в полулегком весе между австралийцем Александром Волкановски и бразильцем Диего Лопесом. В соглавном поединке сойдутся американец Майкл Чендлер и британец Пэдди Пимблетт. Главный кард откроет бой в полутяжелом весе представителя России Никиты Крылова с американцем мексиканского происхождения Домиником Рейесом.
Главный кард
Предварительный кард
Ранний предварительный кард
Турнир в полном объеме будут показывать канал «Матч! Боец» и официальном приложении UFC Fight Pass (на платной основе). Старт трансляции — в 1.00 13 апреля.
Главный кард в прямом эфире и покажет телеканал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно). Кроме того, главные бои вечера можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции федерального телеканала). Начало эфира — 3.00 мск, главный кард стартует в 5.00 мск.
Ключевые события и результаты боев UFC 314 можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.