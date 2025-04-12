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12 апреля, 18:15

UFC 314: кард боев, время начала, где смотреть трансляцию

UFC 314 пройдет в Майами в ночь на 13 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Турнир UFC 314 состоится в ночь на воскресенье, 13 апреля, в Майами (США) в спортивном комплексе «Касейя-центр».

Время начала боев турнире UFC 314

Вечер ММА начнется с ранних прелимов в 1.00 по московскому времени, главный кард — в 5.00.

Главным событием вечера станет титульный бой в полулегком весе между австралийцем Александром Волкановски и бразильцем Диего Лопесом. В соглавном поединке сойдутся американец Майкл Чендлер и британец Пэдди Пимблетт. Главный кард откроет бой в полутяжелом весе представителя России Никиты Крылова с американцем мексиканского происхождения Домиником Рейесом.

Кард боев UFC 314 13 апреля (воскресенье)

Главный кард

  • Александр Волкановски (26-4) — Диего Лопес (26-6)
  • Майкл Чендлер (23-9) — Пэдди Пимблетт (22-3)
  • Яир Родригес (16-5-0-1) — Патрисиу «Питбуль» Фрейри (26-4)
  • Брайс Митчелл (17-3) — Джин Силва (15-2)
  • Никита Крылов (30-9) — Доминик Рейес (14-4)

Предварительный кард

  • Дэн Иге (18-9) — Шон Вудсон (13-1-1)
  • Янь Сяонань (19-4-0-1) — Вирна Яндироба (21-3)
  • Джим Миллер (38-18-0-1) — Чейз Хулер (15-3-1)
  • Даррен Элкинс (29-11) — Джулиан Эроса (30-12)

Ранний предварительный кард

  • Седрик Дюма (10-2) — Михал Олексейчук (19-9-0-1)
  • Су Мудаэрцзи (16-7) — Митч Рапосо (9-2)
  • Трезин Гор (6-2) — Марку Тулио (13-1)
  • Нора Корнолль (8-2) — Хэйли Коуэн (7-3)

Где смотреть UFC 314

Турнир в полном объеме будут показывать канал «Матч! Боец» и официальном приложении UFC Fight Pass (на платной основе). Старт трансляции — в 1.00 13 апреля.

Главный кард в прямом эфире и покажет телеканал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно). Кроме того, главные бои вечера можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции федерального телеканала). Начало эфира — 3.00 мск, главный кард стартует в 5.00 мск.

Ключевые события и результаты боев UFC 314 можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.

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