UFC 321: во сколько и где смотреть трансляцию боев турнира

25 октября, 15:00
Турнир UFC 321 состоится в субботу, 25 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) в спортивном комплексе «Этихад Арена».
Начало предварительного карда — в 17.00 по московскому времени. Бои главного карда стартуют в 21.00 мск.
В главном событии UFC 321 чемпион тяжелого дивизиона англичанин Том Аспиналл проведет защиту в противостоянии с французом Сирилом Ганом.
Соглавное событие — титульный бой в женском минимальном весе между бразильянкой Вирной Яндиробой и американкой Маккензи Дерн.
В главном карде выступят россияне Умар Нурмагомедов (против Марио Баутисты), Александр Волков (против Жаилтона Алмейды), Азамат Мурзаканов (против Александра Ракича), в предварительном — Икрам Алискеров (против Пак Чу Ена).
Прямая трансляция вечера UFC 321 начнется в 17.00 мск. Турнир в полном объеме покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (все варианты — на платной основе).
Поединки главного карда также транслируют телеканал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно), онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko (в окне федерального телевидения). Начало прямого эфира — 21.00 мск.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 321. Результаты боев турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.