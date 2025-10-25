UFC 321: во сколько и где смотреть трансляцию боев турнира

Турнир UFC 321 состоится в субботу, 25 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) в спортивном комплексе «Этихад Арена».

Время начала боев турнира UFC 321

Начало предварительного карда — в 17.00 по московскому времени. Бои главного карда стартуют в 21.00 мск.

В главном событии UFC 321 чемпион тяжелого дивизиона англичанин Том Аспиналл проведет защиту в противостоянии с французом Сирилом Ганом.

Соглавное событие — титульный бой в женском минимальном весе между бразильянкой Вирной Яндиробой и американкой Маккензи Дерн.

В главном карде выступят россияне Умар Нурмагомедов (против Марио Баутисты), Александр Волков (против Жаилтона Алмейды), Азамат Мурзаканов (против Александра Ракича), в предварительном — Икрам Алискеров (против Пак Чу Ена).

Где смотреть трансляцию турнира UFC 321

Прямая трансляция вечера UFC 321 начнется в 17.00 мск. Турнир в полном объеме покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (все варианты — на платной основе).

Поединки главного карда также транслируют телеканал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно), онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko (в окне федерального телевидения). Начало прямого эфира — 21.00 мск.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 321. Результаты боев турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.