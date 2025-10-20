UFC 321: дата и время начала, расписание боев, где смотреть трансляцию турнира

Турнир по смешанным единоборствам UFC 321 пройдет в Абу-Даби

В выходные состоится турнир UFC 321 с боями за титул и поединками с участием российских бойцов.

Дата и время начала UFC 321

Турнир UFC 321 состоится в субботу, 25 октября. Бои будут проходить на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало предварительного карда — в 17.00 по московскому времени, основного карда — в 21.00 мск.

Кард турнира UFC 321

Основной кард

Том Аспиналл (15-3) — Сирил Ган (13-2)

Вирна Яндироба (22-3) — Маккензи Дерн (15-5)

Умар Нурмагомедов (18-1) — Марио Баутиста (16-2)

Александр Волков (38-11) — Жаилтон Алмейда (22-3)

Азамат Мурзаканов (15-0) — Александр Ракич (14-5)

Предварительный кард

Икрам Алискеров (16-2) — Пак Чун Ен (19-6)

Людовит Клайн (23-5-1) — Матеуш Ребецки (20-3)

Абдул-Карим Аль-Селвади (15-4) — Матеуш Камильо (9-3)

Вальтер Уокер (14-1) — Луи Сазерленд (5-3)

Натаниэль Вуд (21-6) — Хозе Мигель Дельгадо (10-1)

Хамди Абделвахаб (6-1) — Крис Барнетт (23-9)

Азат Максум (15-2) — Митч Рапосо (9-3)

Жаклин Аморим (10-1) — Мизуки Инуэ (15-6)

Где смотреть трансляцию UFC 321

В полном объеме турнир покажет онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе). Главный кард также бесплатно покажут канал и сайт «Матч ТВ» и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального канала.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 321. Следить за последними новостями, актуальным расписанием и результатами боев всех турниров можно на нашем сайте — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.