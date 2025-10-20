UFC 321: дата и время начала, расписание боев, где смотреть трансляцию турнира

20 октября, 20:15
В выходные состоится турнир UFC 321 с боями за титул и поединками с участием российских бойцов.
Турнир UFC 321 состоится в субботу, 25 октября. Бои будут проходить на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало предварительного карда — в 17.00 по московскому времени, основного карда — в 21.00 мск.
Основной кард
Предварительный кард
В полном объеме турнир покажет онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе). Главный кард также бесплатно покажут канал и сайт «Матч ТВ» и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального канала.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 321. Следить за последними новостями, актуальным расписанием и результатами боев всех турниров можно на нашем сайте — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.