20 октября, 20:15

UFC 321: дата и время начала, расписание боев, где смотреть трансляцию турнира

Турнир по смешанным единоборствам UFC 321 пройдет в Абу-Даби
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

В выходные состоится турнир UFC 321 с боями за титул и поединками с участием российских бойцов.

Дата и время начала UFC 321

Турнир UFC 321 состоится в субботу, 25 октября. Бои будут проходить на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало предварительного карда — в 17.00 по московскому времени, основного карда — в 21.00 мск.

Мераб Двалишвили и&nbsp;Петр Ян.Ян проведет долгожданный реванш с Двалишвили. После первого боя у Петра остались претензии к Мерабу

Кард турнира UFC 321

Основной кард

  • Том Аспиналл (15-3) — Сирил Ган (13-2)
  • Вирна Яндироба (22-3) — Маккензи Дерн (15-5)
  • Умар Нурмагомедов (18-1) — Марио Баутиста (16-2)
  • Александр Волков (38-11) — Жаилтон Алмейда (22-3)
  • Азамат Мурзаканов (15-0) — Александр Ракич (14-5)

Предварительный кард

  • Икрам Алискеров (16-2) — Пак Чун Ен (19-6)
  • Людовит Клайн (23-5-1) — Матеуш Ребецки (20-3)
  • Абдул-Карим Аль-Селвади (15-4) — Матеуш Камильо (9-3)
  • Вальтер Уокер (14-1) — Луи Сазерленд (5-3)
  • Натаниэль Вуд (21-6) — Хозе Мигель Дельгадо (10-1)
  • Хамди Абделвахаб (6-1) — Крис Барнетт (23-9)
  • Азат Максум (15-2) — Митч Рапосо (9-3)
  • Жаклин Аморим (10-1) — Мизуки Инуэ (15-6)
Том Аспиналл vs&nbsp;Сирил Ган, Александр Волков vs&nbsp;Жаилтон Алмейда.UFC 321, основная информация: кард боев турнира, статистика бойцов, где смотреть трансляцию

Где смотреть трансляцию UFC 321

В полном объеме турнир покажет онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе). Главный кард также бесплатно покажут канал и сайт «Матч ТВ» и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального канала.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 321. Следить за последними новостями, актуальным расписанием и результатами боев всех турниров можно на нашем сайте — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.

Азамат Мурзаканов
Александр Волков (единоборства)
Икрам Алискеров
Сирил Ган
Том Аспиналл
Умар Нурмагомедов
UFC
