UFC 321: началась трансляция боев турнира

Турнир UFC 321 проходит в субботу, 25 октября. Вечер ММА принимает спортивный комплекс «Этихад Арена» в Абу-Даби (ОАЭ). Шоу начинается в 17.00 по московскому времени.

Бои карда UFC 321

Главное событие турнира — титульный бой в тяжелом весе между чемпионом промоушена, англичанином Томом Аспиналлом и французом Сирилом Ганом. В соглавном событии проведут поединок за вакантный пояс в женском минимальном весе бразильянка Вирна Яндироба и американка Маккензи Дерн.

В главном карде выступают россияне Умар Нурмагомедов (против Марио Баутисты), Александр Волков (против Жаилтона Алмейды) и Азамат Мурзаканов (против Александра Ракича). В предварительном карде бой проведет Икрам Алискеров (против Пак Чу Ена).

Где смотреть UFC 321

Турнир UFC 321 в прямом эфире и полном объеме покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе, при наличии подписки). Начало — в 17.00 мск.

Трансляцию главного карда также организует канал «Матч ТВ» (бесплатно на ТВ и сайте), федеральный эфир также можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (при наличии подписки). Старт эфира — в 21.00 мск.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 321. Следить за последними новостями, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.