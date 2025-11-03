UFC 322 Махачев vs Делла Маддалена: дата и время начала турнира

Турнир UFC 322 состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 15 на 16 ноября. Событие примет арена «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США). Начало ранних прелимов — в 2.00 по московскому времени 16 ноября, предварительного карда — в 4.00 мск, главного карда — в 6.00 мск.

В главном поединке австралиец Джек Делла Маддалена будет защищать чемпионский титул UFC в полусреднем весе против россиянина Ислама Махачева. Дагестанский боец оставил пояс чемпиона в легком весе и поднялся в новый дивизион.

В соглавном поединке Валентина Шевченко из Киргизстана будет защищать чемпионский пояс в женском наилегчайшем весе, ее соперницей станет Вэйли Чжан из Китая. Чжан — бывшая двукратная чемпионка UFC в женской минимальной весовой категории.

Следить за последними новостями, актуальным расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.