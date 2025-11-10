Запашный уверен в победе Махачева над Маддаленой: «Вся страна так считает»

10 ноября, 21:09
Известный дрессировщик и народный артист России Эдгард Запашный прокомментировал «СЭ» предстоящий поединок за титул UFC в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым.
«Прогноз у всей нашей страны один — это победа Махачева. Здесь можно фантазировать на тему того, будет ли бой полным или завершится досрочно. Но мы все убеждены, что Махачев намного сильнее. Будем болеть за нашего бойца», — сказал Запашный «СЭ».
В ночь на 16 ноября Махачев сразится за титул чемпиона полусреднего веса
UFC против Джека Делла Маддалены. Бой пройдет в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден». Он станет главным событием турнира UFC 322.
m-diesel13
Не могу никак понять,что-за контингент отписывается в СЭ.Они вообще понимают в какой стране живут и про то,что иногда надо болеть за своего атлета.Или это потенциальные предатели России.
12.11.2025
Marty Friedman
эт точно...
11.11.2025
Gordon
99% всей страны сугубо похрен
11.11.2025
Мику
Исламу успеха в предстоящем бою:fist::muscle:
10.11.2025
Knockouter
А не пойти ли на йух этому запашному?
10.11.2025
Неприкрытый Писярев
Не надо за всех говорить
10.11.2025