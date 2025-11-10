Видео
10 ноября, 21:09

Запашный уверен в победе Махачева над Маддаленой: «Вся страна так считает»

Александр Абустин
корреспондент

Известный дрессировщик и народный артист России Эдгард Запашный прокомментировал «СЭ» предстоящий поединок за титул UFC в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым.

«Прогноз у всей нашей страны один — это победа Махачева. Здесь можно фантазировать на тему того, будет ли бой полным или завершится досрочно. Но мы все убеждены, что Махачев намного сильнее. Будем болеть за нашего бойца», — сказал Запашный «СЭ».

В ночь на 16 ноября Махачев сразится за титул чемпиона полусреднего веса
UFC против Джека Делла Маддалены. Бой пройдет в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден». Он станет главным событием турнира UFC 322.

UFC 322 Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена.Махачев идет за историей и готовится к бою с Маддаленой: онлайн-трансляция недели UFC 322
6

  • m-diesel13

    Не могу никак понять,что-за контингент отписывается в СЭ.Они вообще понимают в какой стране живут и про то,что иногда надо болеть за своего атлета.Или это потенциальные предатели России.

    12.11.2025

  • Marty Friedman

    эт точно...

    11.11.2025

  • Gordon

    99% всей страны сугубо похрен

    11.11.2025

  • Мику

    Исламу успеха в предстоящем бою:fist::muscle:

    10.11.2025

  • Knockouter

    А не пойти ли на йух этому запашному?

    10.11.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Не надо за всех говорить

    10.11.2025

    Джек Делла Маддалена
    Ислам Махачев
    UFC
