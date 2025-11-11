Махачев считает себя лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовой категории

11 ноября, 15:02
Бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев поставил себя на первое место в списке лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории.
В интервью блогеру Эдину Россу на Youtube-канале Adin Live россиянин составил топ-5 лучших бойцов промоушена. В первую тройку, по его мнению, также входят Алешандре Пантожа (чемпион в наилегчайшем весе) и Том Аспиналл (чемпион в тяжелом весе). Помимо этого, в первую пятерку Махачев включил Алекса Волкановски (чемпион в полулегком весе) и Илию Топурию (чемпион в легком весе).
16 ноября Махачев проведет поединок с чемпионом полулегкого веса Джеком Делла Маддаленой. Бой возглавит турнир UFC 322 в Нью-Йорке.
hant64
Скромно, чего уж там)).
12.11.2025
zg
Список адмирала очевидность!)Главное,Джеку не продуть!
11.11.2025