11 ноября, 15:02

Махачев считает себя лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовой категории

Руслан Минаев

Бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев поставил себя на первое место в списке лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории.

В интервью блогеру Эдину Россу на Youtube-канале Adin Live россиянин составил топ-5 лучших бойцов промоушена. В первую тройку, по его мнению, также входят Алешандре Пантожа (чемпион в наилегчайшем весе) и Том Аспиналл (чемпион в тяжелом весе). Помимо этого, в первую пятерку Махачев включил Алекса Волкановски (чемпион в полулегком весе) и Илию Топурию (чемпион в легком весе).

16 ноября Махачев проведет поединок с чемпионом полулегкого веса Джеком Делла Маддаленой. Бой возглавит турнир UFC 322 в Нью-Йорке.

2

  • hant64

    Скромно, чего уж там)).

    12.11.2025

  • zg

    Список адмирала очевидность!)Главное,Джеку не продуть!

    11.11.2025

    Александр Волкановски
    Александр Пантожа
    Илия Топурия
    Ислам Махачев
    Том Аспиналл
    UFC
    UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
