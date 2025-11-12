Тюлюлин: «Проблем с Маддаленой у Махачева не будет»

Бывший боец UFC Денис Тюлюлин прокомментировал предстоящий поединок за титул в полусреднем весе между Джеком Деллой Маддаленой и Исламом Махачевым.

«Ислам, как любой мужчина, становится крепче, сильнее. Ничего удивительного в его форме нет. Проблем с Джеком Маддаленой у Махачева не будет. По габаритам они не слишком разные. Поэтому я думаю, что никаких проблем у Ислама не возникнет», — цитирует Тюлюлина «Чемпионат».

В ночь на 16 ноября Махачев сразится за титул чемпиона полусреднего веса UFC против Деллы Маддалены. Бой пройдет в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден». Он станет главным событием турнира UFC 322.

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев