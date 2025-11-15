Видео
Сегодня, 12:00

UFC 322 Махачев — Делла Маддалена и Шевченко — Чжан: расписание и результаты боев турнира

Турнир UFC 322 Махачев — Делла Маддалена пройдет в Нью-Йорке 16 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Турнир UFC 322 состоится в ночь на воскресенье, 16 ноября.

UFC 322 принимает спортивный комплекс «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США). Всего в карде — 14 боев. Турнир начинается с ранних прелимов в 2.00 по московскому времени, предварительный кард — в 4.00, основной кард стартует в 6.00 мск.

Главное событие турнира — противостояние чемпиона в полусреднем весе, австралийца Джека Делла Маддалены (18-2) и экс-чемпиона в легком весе, россиянина Ислама Махачева (27-1). Соглавное событие — титульный поединок в женском наилегчайшем дивизионе между чемпионкой Валентиной Шевченко из Киргизии и экс-чемпионкой в минимальном весе, китаянкой Вэйли Чжан.

UFC 322: расписание и результаты боев турнира

Главный кард (с 6.00 мск 16 ноября)

  • Ислам Махачев (27-1) — Джек Делла Маддалена (18-2): бой за титул в полусреднем весе

  • Валентина Шевченко (25-4-1) — Вэйли Чжан (26-3): бой за титул в наилегчайшем весе

  • Шон Брэди (18-1) — Майкл Моралес (18-0)

  • Леон Эдвардс (22-5-0-1) — Карлус Пратес (22-7)

  • Бенеил Дариуш (23-6-1) — Бенуа Сен-Дэни (15-3-0-1)

Предварительный кард (с 4.00 мск 16 ноября)

  • Бо Никал (7-1) — Родольфо Виейра (22-7)

  • Роман Копылов (14-4) — Грегори Родригес (17-6)

  • Эрин Бленчфилд (13-2) — Трейси Кортес (12-2)

  • Малкольм Уэллмейкер (10-0) — Этин Юинг (8-2)

Ранний предварительный кард (с 2.00 мск 16 ноября)

  • Кайл Дакас (16-4-0-1) — Джеральд Мершарт (37-20)

  • Пэт Сабатини (20-5) — Чепе Марискал (15-6-0-1)

  • Анджела Хилл (18-15) — Фатима Клайн (8-1)

  • Байсагур Сусуркаев (10-0) — Эрик Макконико (10-3-1)

  • Вячеслав Борщев (8-6-1) — Матеус Камилу (9-3)

Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена: трансляция турнира UFC 322 16&nbsp;ноября 2025.Махачев против Деллы Маддалены — Ислам идет за вторым поясом и историей: онлайн-трансляция UFC 322

Турнир UFC 322 в полном объеме в прямом эфире транслирует онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (платно), начало — в 2.00 мск. Бои предварительного и основного кардов также показывают телеканал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно), вместе с ними — платформы «Кинопоиск» и Okko (окно федерального телеэфира), начало — в 4.00 мск.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 322. Результаты боев Махачев — Маддалена, Шевченко — Чжан и других поединков можно также отслеживать в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.

Валентина Шевченко (MMA)
Вэйли Чжан
Джек Делла Маддалена
Ислам Махачев
UFC
UFC
