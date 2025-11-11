Видео
11 ноября, 12:00

UFC 322 Махачев vs Делла Маддалена: кард турнира — расписание боев и время начала

Опубликован кард турнира UFC 322
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ислам Махачев.
Фото Global Look Press

Турнир UFC 322 состоится в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США) в ночь с 15 на 16 ноября. Вечер ММА начнется с ранних прелимов — в 2.00 по московскому времени. Предварительный кард стартует в 4.00 мск, основной — в 6.00 мск.

Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена, Валентина Шевченко vs&nbsp;Вэйли Чжан.UFC 322 Махачев vs Маддалена и Шевченко vs Чжан: дата, кард боев турнира, где смотреть трансляцию

Кард боев турнира UFC 322

Главный кард

  • Ислам Махачев (18-2) — Джек Делла Маддалена (27-1)
  • Валентина Шевченко (25-4-1) — Вэйли Чжан (26-3)
  • Шон Брэди (18-1) — Майкл Моралес (18-0)
  • Леон Эдвардс (22-5-0-1) — Карлус Пратес (22-7)
  • Бенеил Дариуш (23-6-1) — Бенуа Сен-Дэни (15-3-0-1)

Предварительный кард

  • Бо Никал (7-1) — Родольфо Виейра (22-7)
  • Роман Копылов (14-4) — Грегори Родригес (17-6)
  • Эрин Бленчифилд (13-2) — Трейси Кортес (12-2)
  • Малком Уэллмейкер (10-0) — Коди Хэддон (8-1)

Ранний предварительный кард

  • Кайл Дакас (16-4-0-1) — Джеральд Мершарт (37-20)
  • Пэт Сабатини (20-5) — Чепе Марискал (15-6-0-1)
  • Анджела Хилл (18-15) — Фатима Клайн (8-1)
  • Байсагур Сусуркаев (10-0) — Эрик Макконико (10-3-1)
  • Вячеслав Борщев (8-6-1) — Матеус Камилу (9-3)

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию главных событий UFC 322. Следить за расписанием и результатами боев также можно в разделе UFC и матч-центре ММА на нашем сайте.

Ислам Махачев
UFC
