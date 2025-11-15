UFC 322 Махачев vs Маддалена: время начала, кард турнира, где смотреть трансляцию

Сегодня, 09:00
Турнир UFC 322 состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 15 на 16 ноября, в Нью-Йорке (США) в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден».
Начало ранних прелимов — в 2.00 16 ноября по московскому времени. Предварительный кард начнется в 4.00 мск. Бои главного карда стартуют в 6.00 мск.
В главном событии вечера экс-чемпион в легком весе, россиянин Ислам Махачев и действующий чемпион полусреднего дивизиона, австралиец Джек Делла Маддалена проведут титульный бой.
Соглавное событие — титульный поединок в женском наилегчайшем дивизионе между чемпионкой Валентиной Шевченко из Киргизии и экс-чемпионкой в минимальном весе, китаянкой Вэйли Чжан.
Главный кард
Ислам Махачев (18-2) — Джек Делла Маддалена (27-1)
Валентина Шевченко (25-4-1) — Вэйли Чжан (26-3)
Шон Брэди (18-1) — Майкл Моралес (18-0)
Леон Эдвардс (22-5-0-1) — Карлус Пратес (22-7)
Бенеил Дариуш (23-6-1) — Бенуа Сен-Дэни (15-3-0-1)
Предварительный кард
Бо Никал (7-1) — Родольфо Виейра (22-7)
Роман Копылов (14-4) — Грегори Родригес (17-6)
Эрин Бленчифилд (13-2) — Трейси Кортес (12-2)
Малком Уэллмейкер (10-0) — Коди Хэддон (8-1)
Ранний предварительный кард
Кайл Дакас (16-4-0-1) — Джеральд Мершарт (37-20)
Пэт Сабатини (20-5) — Чепе Марискал (15-6-0-1)
Анджела Хилл (18-15) — Фатима Клайн (8-1)
Байсагур Сусуркаев (10-0) — Эрик Макконико (10-3-1)
Вячеслав Борщев (8-6-1) — Матеус Камилу (9-3)
Турнир UFC 322 в прямом эфире и полном объеме покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе, при наличии подписки). Начало — в 2.00 мск.
Трансляцию предварительного и главного кардов проведет канал «Матч ТВ» (бесплатно на ТВ и сайте), федеральный эфир также можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (при наличии подписки). Начало — в 4.00 мск.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 322. Следить за последними новостями UFC в Нью-Йорке, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.