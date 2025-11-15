Видео
Сегодня, 09:00

UFC 322 Махачев vs Маддалена: время начала, кард турнира, где смотреть трансляцию

Турнир UFC 322 с главным боем Махачев vs. Маддалена пройдет в Нью-Йорке 16 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Турнир UFC 322 состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 15 на 16 ноября, в Нью-Йорке (США) в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден».

Время начала боев турнира UFC 322

Начало ранних прелимов — в 2.00 16 ноября по московскому времени. Предварительный кард начнется в 4.00 мск. Бои главного карда стартуют в 6.00 мск.

В главном событии вечера экс-чемпион в легком весе, россиянин Ислам Махачев и действующий чемпион полусреднего дивизиона, австралиец Джек Делла Маддалена проведут титульный бой.

Соглавное событие — титульный поединок в женском наилегчайшем дивизионе между чемпионкой Валентиной Шевченко из Киргизии и экс-чемпионкой в минимальном весе, китаянкой Вэйли Чжан.

Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена, Валентина Шевченко vs&nbsp;Вэйли Чжан.UFC 322 Махачев vs Маддалена и Шевченко vs Чжан: дата, кард боев турнира, где смотреть трансляцию

Кард боев турнира UFC 322

Главный кард

  • Ислам Махачев (18-2) — Джек Делла Маддалена (27-1)

  • Валентина Шевченко (25-4-1) — Вэйли Чжан (26-3)

  • Шон Брэди (18-1) — Майкл Моралес (18-0)

  • Леон Эдвардс (22-5-0-1) — Карлус Пратес (22-7)

  • Бенеил Дариуш (23-6-1) — Бенуа Сен-Дэни (15-3-0-1)

Предварительный кард

  • Бо Никал (7-1) — Родольфо Виейра (22-7)

  • Роман Копылов (14-4) — Грегори Родригес (17-6)

  • Эрин Бленчифилд (13-2) — Трейси Кортес (12-2)

  • Малком Уэллмейкер (10-0) — Коди Хэддон (8-1)

Ранний предварительный кард

  • Кайл Дакас (16-4-0-1) — Джеральд Мершарт (37-20)

  • Пэт Сабатини (20-5) — Чепе Марискал (15-6-0-1)

  • Анджела Хилл (18-15) — Фатима Клайн (8-1)

  • Байсагур Сусуркаев (10-0) — Эрик Макконико (10-3-1)

  • Вячеслав Борщев (8-6-1) — Матеус Камилу (9-3)

Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена: трансляция турнира UFC 322 16&nbsp;ноября 2025.Махачев против Деллы Маддалены — Ислам идет за вторым поясом и историей: онлайн-трансляция UFC 322

Где смотреть UFC 322

Турнир UFC 322 в прямом эфире и полном объеме покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе, при наличии подписки). Начало — в 2.00 мск.

Трансляцию предварительного и главного кардов проведет канал «Матч ТВ» (бесплатно на ТВ и сайте), федеральный эфир также можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (при наличии подписки). Начало — в 4.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 322. Следить за последними новостями UFC в Нью-Йорке, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.

Джек Делла Маддалена
Ислам Махачев
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
