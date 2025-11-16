Турнир UFC 322 пройдет в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США) в ночь на 16 ноября. Вечер ММА открывают ранние прелимы в 2.00 по московскому времени. Предварительный кард стартует в 4.00 мск, основной — в 6.00 мск.

В главном событии вечера состоится титульный бой между Исламом Махачевым и Джеком Делла Маддаленой за пояс чемпиона в полусреднем весе. Соглавное событие — поединок Валентины Шевченко и Вэйли Чжан за титул в женском наилегчайшем дивизионе.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 322. За результатами вечера смешанных единоборств в Нью-Йорке можно следить в разделе UFC и в матч-центре ММА нашего сайта.

В полном объеме турнир показывают платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (платно). С 4.00 мск трансляция также доступна на телеканале и сайте «Матч ТВ» (бесплатно), онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).