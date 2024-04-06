В Лас-Вегасе (США) 6 апреля начался турнир UFC Fight Night 240 (UFC Vegas 90). В 22.00 по московскому времени на арене UFC Apex начались поединки предварительного карда вечера смешанных единоборств в штате Невада.

На канале «Матч Боец» началась видеотрансляция турнира UFC Vegas 90. Зрители также смогут увидеть в прямом эфире бои в Лас-Вегасе по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

В 01.15 мск на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru начнется трансляция боев основного карда UFC Fight Night 240.

В главном событии вечера ММА на UFC Apex подерутся американские средневесы Брендан Аллен и Крис Кертис. В соглавном событии вечера ММА сойдутся представители США Дэймон Джексон и Александр Эрнандес.

Ознакомиться с полным кардом и расписанием турнира UFC Vegas 90 можно по ссылке на наш материал.

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