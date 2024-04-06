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Сегодня, 10:00

UFC Аллен — Кертис: во сколько начало и где смотреть трансляцию боев

Турнир UFC Vegas 90 пройдет в ночь с 6 на 7 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец UFC Брендан Аллен.
Брендан Аллен.
Фото Global Look Press
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В Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 6 на 7 апреля пройдет турнир UFC Vegas 90 (UFC Fight Night 240). Вечер смешанных единоборств состоится на территории арены UFC Apex. Начало — 22.00 по московскому времени.

В главном бою турнира UFC Fight Night 240 подерутся средневесы — американцы Брендан Аллен и Крис Кертис. В соглавном событии вечера ММА сойдутся представители США Дэймон Джексон и Александр Эрнандес.

Посмотреть бесплатно видеотрансляцию турнира UFC Vegas 90 можно будет на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало в 01.15 мск. Поединки вечера смешанных единоборств в Лас-Вегасе также покажут на канале «Матч Боец» и по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

Бои основного карда начнутся в 01.00 мск 7 апреля. Ознакомиться с полным кардом и расписанием турнира UFC Vegas 90 можно по ссылке на наш материал.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта.

Брендан Аллен
Крис Кертис
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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