Турнир UFC Fight Night 231 пройдет на арене Ibirapuera Gymnasium в Сан-Паулу (Бразилия) в ночь на 5 ноября. В главном бою вечера Жаилтон Алмейда подерется с Дерриком Льюисом. Прелимы стартуют в 1.00 по московскому времени. Ориентировочное время начала основного карда — 4.00 мск.

Основной кард UFC Fight Night 231

Жаилтон Алмейда — Деррик Льюис — 06.30

Габриэль Бонфим — Николас Далби — 06.00

Родриго Насименто — Дон'Тэйл Мэйс — 05.30

Кайо Борральо — Абусупьян Магомедов — 05.00

Родолфу Виейра — Армен Петросян — 04.30

Исмаэль Бонфим — Винс Пичел — 04.00

Также в предварительном карде примет участие россиянин Ринат Фахретдинов, он выйдет против бразильца Элизеу Залески. Начало — 02.30.

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