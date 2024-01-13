Сегодня, 11:00
В ночь на 14 января на территории арены «Apex» в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Vegas 84. В главном поединке вечера смешанных единоборств станет противостояние представителей полутяжелого веса — россиянина Магомеда Анкалаева и бразильца Джонни Уокера.
Турнир начнется примерно в 00.00 по московскому времени со стартом боев предварительного карда. Начало основного карда — в 03.00 мск.
Посмотреть бесплатно видеотрансляцию поединков основного карда UFC Vegas 84 можно будет на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Все бои турнира в Лас-Вегасе покажут на канале «Матч Боец» и по подписке в сервисе UFC Fight Pass.
Прочитать об интересных фактах из биографии Анкалаева можно по ссылке на материал «СЭ».