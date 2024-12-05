UFC анонсировал бои Махачев — Царукян и Двалишвили — Умар Нурмагомедов

UFC анонсировал бои между россиянином Исламом Махачевым и Арманом Царукяном из Армении, а также россиянина Умара Нурмагомедова и грузина Мераба Двалишвили.

Поединки пройдут на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе 18 января.

В апреле 2019 года Махачев победил Царукяна на турнире UFC Fight Night 149 единогласным решением судей. На счету 33-летнего россиянина 26 побед и одно поражение.

В последнем поединке Умар Нурмагомедов в августе 2024 года единогласным решением судей победил американца Кори Сэндхагена. Всего на счету 28-летнего россиянина 18 побед в 18 боях.