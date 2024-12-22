UFC анонсировал бой Павловича и Розенстрайка на турнире 1 февраля

Российский боец Сергей Павлович подерется с суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC Fight Night 250 1 февраля, сообщает пресс-служба лиги. Вечер смешанных единоборств пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее стало известно, что на турнире подерутся Исраэль Адесанья и Нассурдин Имавов, а также Шарабутдин Магомедов и Майкл Пейдж.

32-летний Павлович за карьеру провел 21 бой, одержал 18 побед (15 досрочных) и потерпел 3 поражения.

В последнем поединке от уступил решением судей соотечественнику Александру Волкову на турнире UFC on ABC 6, который проходил 22 июля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

На счету 36-летнего Розенстрайка 15 побед и 5 поражений в 21 бою. В августе он раздельным решением судей победил австралийца Тая Туивасу.