UFC анонсировал бой Железняковой с Перез на турнире в Париже

UFC в социальных сетях объявила список боев турнира UFC Fight Night в Париже. Мероприятие пройдет 28 сентября.

Российский боец Дарья Железнякова (9-1) проведет поединок с аргентинкой Айлин Перез (10-2). Для россиянки это будет второй бой в промоушене. В марте она победила единогласным решением судей победила мексиканку Рендон.

Также на турнире в Париже француз Нассурдин Имавов (14-4) подерется с американцем Бренданом Алленом (26-5), а бразилец Ренато Мойкано (19-5) проведет бой против француза Бенуа Сен-Дени (13-2).