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Сегодня, 15:27

UFC анонсировал следующего соперника Саида Нурмагомедова

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Российский боец смешанных единоборств Саид Нурмагомедов проведет бой с бразильцем Даниэлем Сантосом в турнире UFC 308, сообщает пресс-служба промоушена.

Бой пройдет 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

На счету 32-летнего Нурмагомедова 18 побед и 3 поражения в карьере. В своем последнем поединке россиянин досрочно победил представителя Таджикистана Муина Гафурова в октябре прошлого года.

У 29-летнего Сантоса 10 побед и 2 поражения в смешанных единоборствах.

В главном карде UFC 308 состоится бой между действующим чемпионом полулегкого веса Илией Топурией и обладателем титула BMF Максом Холлоуэем.

Саид Нурмагомедов

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