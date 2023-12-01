Утром 3 декабря в Остине (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 233. В главном событии вечера 8-й номер рейтинга UFC в легком весе из России Арман Царукян проведет поединок против американца Бенеила Дариуша. Их бой начнется примерно в 5.30 по московскому времени.

Канал «Матч ТВ» на ТВ и своем сайте matchtv.ru бесплатно покажет видеотрансляцию противостояния Царукян — Дариуш. Прямой эфир начнется в 3.00 мск. Поединок также можно посмотреть на канале «Матч Боец» и по подписке в сервисе UFC Fight Pass.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира UFC 295. Следить за ключевыми моментами вечера ММА в США можно будет с помощью матч-центра.

У 27-летнего Царукяна в ММА — 20 побед и три поражения. На счету 34-летнего Дариуша — 22 победы, пять поражений и одна ничья.