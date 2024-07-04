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Сегодня, 00:00

UFC Дю Плесси — Адесанья: дата и место проведения турнира UFC 305

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Исраэль Адесанья.
Фото Global Look Press
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Турнир UFC 305 пройдет в ночь с 17 на 18 августа в австралийском городе Перте на территории спортивного комплекса «Perth Arena».

В главном событии UFC 305 подерутся южноафриканский чемпион UFC в среднем весе Дрикус Дю Плесси и нигерийский экс-обладатель титула Исраэль Адесанья. Их поединок начнется в 07.30 по московскому времени. Впервые в истории UFC два бойца африканского происхождения будут драться за титул.

В соглавном поединке UFC 305 встретятся бойцы наилегчайшего веса — Стив Эрцег (Австралия) и Кай Кара-Франс (Новая Зеландия). Более подробная информация о полном карде вечера ММА появится в ближайшее время.

Смотреть все бои турнира можно будет по платной подписке на канале «Матч Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Поединки основного карда вечера ММА в США покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.

UFC: новости и обзоры поединков, статистика бойцов и интервью тренеров, календарь и расписание турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Исраэль Адесанья
UFC
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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UFC Дю Плесси — Адесанья: дата и место проведения турнира UFC 305