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Сегодня, 00:00

UFC Дю Плесси — Адесанья: дата и место проведения турнира UFC 305

Турнир UFC 305 пройдет в августе в Австралии
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец UFC Исраэль Адесанья.
Исраэль Адесанья.
Фото Global Look Press
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Турнир UFC 305 пройдет в ночь с 17 на 18 августа 2024 года. Вечер смешанных единоборств состоится в австралийском городе Перте на территории спортивного комплекса «Perth Arena».

В главном событии UFC 305 подерутся южноафриканский чемпион UFC в среднем весе Дрикус Дю Плесси и нигерийский экс-обладатель титула Исраэль Адесанья. Их поединок начнется в 07.30 по московскому времени. Впервые в истории UFC два бойца африканского происхождения будут драться за титул.

Ожидается, что в соглавном поединке UFC 305 встретятся бойцы наилегчайшего веса — Стив Эрцег (Австралия) и Кай Кара-Франс (Новая Зеландия). Более подробная информация о полном карде вечера ММА появится в ближайшее время.

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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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