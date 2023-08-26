UFC Fight Night 225: Холлоуэй нокаутировал Чон Чхан Сона и другие результаты турнира

Сегодня, 18:25
В Калланге, Сингапур, завершился турнир UFC Fight Night 225, в главном бою которого Макс Холлоуэй (25-7) победил Чон Чхан Сона (17-8) нокаутом в третьем раунде.
Приводим результаты всех боев турнира.
Основной кард:
Полулегкий вес: Макс Холлоуэй (США) победил Чон Чхан Сона (Южная Корея) — KO, 3-й раунд.
Полутяжелый вес: Энтони Смит (США) победил Райана Спэнна (США) — Раздельное решение судей (28-29, 29-28, 29-28).
Полулегкий вес: Гига Чикадзе (Грузия) победил Алекса Касереса (США) — Единогласное решение судей (30-26, 30-27, 30-27).
Легчайший вес: Ринья Накамура (Япония) победил Ферни Гарсию (Мексика) — Единогласное решение судей (30-26, 30-27, 30-27).
Наилегчайший вес: Эрин Блэнчфилд (США) победила Таилу Сантос (Бразилия) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).
Тяжелый вес: Джуниор Тафа (Австралия) победил Паркера Портера (США) — KO, 1-й раунд.
Предварительный кард:
Тяжелый вес: Уолдо Кортес-Акоста (Доминиканская Республика) победил Лукаша Брзески (Польша) — KO, 1-й раунд.
Легчайший вес: Гарретт Армфилд (США) победил Тосиоми Кадзаму (Япония) — TKO, 1-й раунд.
Средний вес: Михал Олексийчук (Польша) победил Чиди Нджокуани (США) — TKO, 1-й раунд.
Полусредний вес: Сонг Кинан (Китай) победил Роландо Бедоя (Перу) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).
Полусредний вес: Билли Гофф (США) победил Юсаку Киноситу (Япония) — TKO, 1-й раунд.
Наилегчайший вес: Джей Джей Олдрич (США) победила Лян На (Китай) — TKO, 2-й раунд.
Полулегкий вес: Чхве Сын У (Южная Корея) победил Ярно Эрренса (Нидерланды) — Единогласное решение судей (30-27, 29-28, 29-28).