UFC Fight Night 227: Грассо и Шевченко не выявили победителя и другие результаты турнира

В Лас-Вегасе, США, завершился турнир UFC Fight Night 227, в главном бою которого Алекса Грассо (16-3) и Валентина Шевченко (23-4) не смогли выявить победителя, бой завершился вничью (48-47, 47-48, 47-47). Таким образом, пояс чемпиона остался у Грассо. Приводим результаты всех боев турнира. Основные бои: Наилегчайший вес: Алекса Грассо (Мексика) — Валентина Шевченко (Киргизия) — Ничья (48-47, 47-48, 47-47). Полусредний вес: Джек Делла Маддалена (Австарлия) победил Кевина Холланда (США) — Раздельное решение судей (28-29, 29-28, 29-28). Легчайший вес: Рауль Росас (США) победил Терренса Митчелла (США) — TKO, 1-й раунд. Легкий вес: Даниэль Зельхубер (Мексика) победил Христоса Гиагоса (Узбекистан) — Сабмишн, 2-й раунд. Полулегкий вес: Кайл Нельсон (Канада) победил Фернандо Падилью (Мексика) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 30-27). Предварительные бои: Минимальный вес: Лупита Годинес (Канада) победила Элиса Рида (США) — Сабмишн, 2-й раунд. Средний вес: Роман Копылов (Россия) победил Джоша Фремда (США) — KO, 2-й раунд. Наилегчайший вес: Эдгар Чайрес (Мексика) — Даниэль Ласерда (Бразилия) — Бой признан несостоявшимся. Наилегчайший вес: Трейси Кортес (Мексика) победил Жасмина Ясудвичюса (Канада) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 29-28). Легкий вес: Чарли Кэмпбелл (США) победил Алекса Рейеса (США) — TKO, 1-й раунд. Минимальный вес: Жозефин Кнутссон (Швеция) победила Марника Манна (США) — Единогласное решение судей (30-24, 30-25, 30-27).